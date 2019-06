Terrorismo: sottosegretario Picchi a Ulan Bator per conferenza su contrasto estremismo violento

- Il sottosegretario agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Guglielmo Picchi, ha partecipato oggi a Ulan Bator alla conferenza “Whole of Society Approach to Prevent and Counter Violent Extremism and Radicalization that Lead to Terrorism (Verlt)”, organizzata dal ministero degli Esteri della Mongolia in collaborazione con il dipartimento Minacce transnazionali dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) e l'Ufficio delle Nazioni Unite per il contrasto al terrorismo (Unoct). È quanto riferisce la Farnesina. Intervenendo come membro della troika di presidenza dell’Osce, Picchi ha richiamato l’importanza del tema della prevenzione e del contrasto all'estremismo violento e al terrorismo nell'ambito delle attività dell'Osce, che ha rappresentato uno dei punti prioritari della presidenza italiana lo scorso anno, con l’organizzazione, tra le varie iniziative, anche di una Conferenza di alto livello a Roma nel mese di maggio 2018. Riferendosi ai successi militari contro lo Stato islamico in Iraq e Siria, Picchi ha ammonito che tuttavia la minaccia terroristica è ancora reale e presente: “Non è mai stato solamente un progetto territoriale, ma anche una rete terrorista transazionale che controlla militanti in Africa, Asia e Europa”. (segue) (Res)