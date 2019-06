Terrorismo: sottosegretario Picchi a Ulan Bator per conferenza su contrasto estremismo violento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È fondamentale quindi concentrarsi su “strategie di “de-radicalizzazione” che promuovano valori base come il rispetto e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali.” Picchi ha anche richiamato l’importanza della crescita economica e sociale “come forte antidoto all’estremismo violento”. “Il terrorismo non sarà sconfitto solo dalla forza militare. Una risposta efficace richiede una cooperazione internazionale rafforzata che includa lo scambio di informazioni, la messa in sicurezza delle frontiere, lo smantellamento delle risorse finanziarie del terrorismo”, ha concluso il sottosegretario. Picchi ha infine annunciato che l’Italia, come presidente del Gruppo di contatto asiatico dell’Osce sta organizzando l’annuale conferenza asiatica dell’Oscea settembre a Tokyo che si concentrerà sulla sicurezza inclusiva nell’era digitale. A margine della conferenza, il sottosegretario ha avuto un incontro con il ministro degli Esteri della Mongolia, Damdin Tsogtbaatar. I due interlocutori hanno approfondito alcuni aspetti della cooperazione bilaterale, con particolare riferimento ai campi culturale, scientifico, economico e commerciale. Opportunità sono state identificate nel settore delle infrasturtture, del turismo, tessile, food processing, turismo, energie rinnovabili. (Res)