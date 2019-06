Istat: Ronzulli (FI), natalità ai minimi storici ma governo abbandona famiglie

- Licia Ronzulli, vicepresidente dei senatori di Forza Italia e presidente della commissione bicamerale per l'Infanzia e l'Adolescenza, afferma in una nota che "è preoccupante il declino demografico fotografato nell'ultimo rapporto annuale dell'Istat. Nel 2018, infatti, sono 140 mila le nascite in meno rispetto al 2008, anno in cui al governo c'era Berlusconi che poneva la famiglia al centro delle politiche di welfare, destinataria di concreti incentivi economici, alla quale riconosceva il ruolo centrale della coesione sociale. Da allora, abbiamo assistito ad un vertiginoso calo della natalità, perché di fatto le famiglie italiane sono state lasciate sole. La possibilità di programmare la costituzione di un nucleo familiare", continua l'esponente di FI, "è divenuto un lusso che i nostri giovani, attanagliati dalla precarietà del lavoro, dalla scarsità del reddito o costretti a scegliere tra lavoro e maternità, non possono permettersi. Manca un vero e proprio Welfare per l'infanzia e ogni anno ne paghiamo le conseguenze con una costante decrescita demografica. Da cittadina, da parlamentare e da mamma", conclude Ronzulli, "ritengo che la politica non solo non possa ignorare o sottovalutare la questione della denatalità, vera peste bianca dell'età moderna, ma debba trovare soluzioni concrete e condivise".(Com)