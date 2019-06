Istat: Rampelli (Fd'I), altro che crescita, si certifica crollo natalità

- Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia, scrive in una nota che "per una beffarda ironia della sorte, proprio mentre Salvini e Di Maio litigano sul decreto Crescita, l'Istat suona le campane a morto per la popolazione italiana che non cresce registrando la peggiore percentuale da 100 anni. Questa recessione demografica, così l'ha definita il presidente dell'Istat, si registra in un momento in cui i due partiti di governo si fanno i dispetti l'un l'altro sui fondi per il Mezzogiorno, che ha perso - sempre secondo l'Istat - nuovamente posti di lavoro. Se i pentastellati volevano una decrescita (in)felice", conclude il parlamentare, "almeno questo risultato lo stanno ottenendo".(Com)