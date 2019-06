Russia-Bielorussia: Putin, con Minsk nessuna fusione ma creazione di Unione statale

- Fra la Russia e la Bielorussia non è in programma "una nuova fusione" ma la creazione di un'unione "multi-stato". Stiamo lavorando in tal senso, ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin durante la conferenza "Linea diretta" con la popolazione. "Attualmente non c'è in discussione con la Bielorussia un piano per l'unificazione, ma per l'Unione di Stati, dotata di istituzioni in comune, ad esempio una moneta unica", ha affermato Putin. "Abbiamo fatto molto, ma c'è ancora da lavorare", ha spiegato il presidente russo, elencando i successi conseguiti nell'allineamento delle politiche in campo sociale ed economico. (Rum)