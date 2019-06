Rifiuti: Borrelli e Peretti (Verdi), pene severe per chi appicca il fuoco e per chi sversa

- "Ci è stato segnalato che, in alcuni punti di Napoli e della provincia, è stato appiccato il fuoco ai cumuli di rifiuti che si sono accumulati in strada a causa dei ritardi nella raccolta dovuti al blocco causato dalla manutenzione degli Stir della Città Metropolitana. La situazione di disagio non autorizza gli incivili ad abbandonarsi ad atteggiamenti ingiustificabili e delinquenziali”. Lo hanno dichiarato il consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il portavoce del Sole che ride in Campania Vincenzo Peretti. “I roghi di rifiuti rappresentano un vero e proprio attentato alla salute dei cittadini: la combustione genera la dispersione nell'etere di particelle particolarmente inquinanti come la diossina – hanno aggiunto -. Ci è stato segnalato, tra l'altro, che proseguono gli sversamenti abusivi. Un cittadino, tra i tanti che hanno segnalato i disagi legati alla raccolta alla pagina dei Verdi, ci ha inviato un video che mostra delle persone che, in salita Pontecorvo, trasportano un materasso da abbandonare in strada. Tali comportamenti sottendono uno spregio totale delle regole di convivenza civile e meritano di essere puniti con una severità esemplare". "Da parte nostra stiamo seguendo l'evoluzione del problema minuto per minuto nelle sedi istituzionali, con la massima attenzione nei confronti dei disagi che sono vissuti dai cittadini – hanno concluso Borrelli e Peretti -. La nostra attività di monitoraggio e collaborazione proseguirà senza sosta fino a quando il problema sarà risolto del tutto". (Ren)