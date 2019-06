Nuoto: al via a Roma il 56esimo Trofeo Settecolli. Raggi, "sarà sfida ad altissimi livelli"

- Prende il via domani il 56esimo Trofeo Settecolli a Roma. Oggi al circolo del tennis del Foro Italico è stato presentato il programma dell'evento. A intervenire, tra gli altri, Virginia Raggi, sindaco di Roma, che ha spiegato: "Roma porge il suo saluto e il suo benvenuto ad atleti, appassionati e visitatori che saranno a Roma dal 21 al 23 giugno". "Accogliamo con gioia i 500 atleti provenienti da 39 Paesi. Saranno con noi i più grandi nomi del nuoto italiano e internazionale in tre giorni di gare con 15mila spettatori previsti - ha aggiunto - Per noi è un onore e un'emozione vedere gli atleti della Nazionale tutti insieme. Sarà una sfida ad altissimi livelli che serve non solo per le qualificazioni, ma anche per far capire alle persone quanto sono importanti la disciplina, la fatica e il sacrificio e noi vogliamo impartire questo insegnamento a tutti i bimbi e i ragazzi che cominciano a fare nuoto a qualsiasi età. Lo sport prima dell'agonistica è ancor più importante in ottica di benessere, noi stiamo ristrutturando i nostri impianti comunali per consentirne l'utilizzo a tutti romani, con prezzi accessibili per includere più persone possibile". Per il presidente della Federazione Italiana nuoto, Paolo Barelli "è una manifestazione ormai a maturità avanzata che accoglierà atleti importantissimi. Siamo a un mese dai Campionati del mondo, per cui questo sarà un test molto importante per i nostri atleti, che dovranno essere al massimo della forma in Corea dove le gare inizieranno il 21 luglio". (Rer)