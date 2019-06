Difesa: Lega, buon lavoro a capo Stato maggiore Marina Cavo Dragone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rivolgiamo "al nuovo capo di Stato maggiore della Marina miliare italiana, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, le nostre più vive congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro. All'ammiraglio Valter Girardelli, suo predecessore, il nostro sentito ringraziamento per l'opera svolta": così i deputati della Lega in commissione Difesa di Montecitorio, Roberto Paolo Ferrari (capogruppo), Marica Fantuz (vicepresidente), Francesco Zicchieri (segretario), Daniele Belotti, Domenico Furgiuele, Riccardo Augusto Marchetti, Luca Rodolfo Paolini, Lino Pettazzi, Edoardo Rixi e Luca Toccalini. (Com)