Spettacoli: gli appuntamenti oggi in programma al Napoli Teatro Festival Italia

- Domani al Napoli Teatro Festival Italia, diretto per il terzo anno da Ruggero Cappuccio, alle 21 alla Sala Assoli è previsto il debutto assoluto di “Sous un ciel bas تحت سماء و١طئة Under a low sky” del regista siriano Waël Ali, spettacolo di teatro documentario, che porterà in scena la storia di Jamal, documentarista siriano che vive in Francia, ossessionato dalla perdita del proprio passato (replica sabato alle 19). Replicheranno i due capitoli della maratona di “Angels in America”, “Si avvicina il millennio” (alle 15.30) e “Perestroika” (alle 20.30), firmato da Ferdinando Bruni ed Elio De Capitani; continuano gli appuntamenti con SE, la rassegna di Letteratura a cura di Silvio Perrella, che nella nuova sede di Made in Cloister alle 19 presenterà “Ouverture – Contrappunti” con la musica di Andrea Cassese e i versi di Federica Giordano e Franca Mancinelli; a seguire “Per Anna Maria Ortese”, con Licia Maglietta a interpretare le poesie di una delle grandi scrittrici del Novecento. A Palazzo Fondi, per la sezione Progetti speciali, alle 19 e alle 21 andrà in scena “Sirene, signore e signorine”, un progetto a cura di Marina Rippa per F.pl. Femminile plurale, incentrato sulle figure di donne che hanno avuto a che fare con la città di Napoli: donne leggendarie, mitologiche e figure reali (sabato e domenica alle 19 e alle 21). (segue) (Ren)