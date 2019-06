Spettacoli: gli appuntamenti oggi in programma al Napoli Teatro Festival Italia (2)

- Spettacoli anche in Regione, al Real Sito di Carditello alle 20.30 arriverà la compagnia Cie Carabosse, con “Par les temps qui courent... Diario di viaggio”, che tra numeri di circo, giocoleria, clownerie, musica e acrobazie creeranno un paesaggio da fiaba (con replica sabato alle 20.30); alle 17, alle 19, alle 21 “Essere Dylan Dog”, progetto a cura del Comicon, ospitato presso Palazzo Venezia – A 'Mbasciata (proseguirà sabato e domenica alle 12, alle 17, alle 19 e alle 21); “Underground – Roberta nel metrò” (ore 18.00), spettacolo per venti spettatori in viaggio pensato per le metropolitane di Torino, Roma, Napoli, Milano, Parigi e Berlino della compagnia italo-australiana Cuocolo/Bosetti (appuntamento con gli spettatori alla Sala Assoli; ancora in scena sabato alle 11.30); alle 19 al Teatro Nuovo, “Cria” spettacolo della coreografa brasiliana Alice Ripoll; alle 21 al Cortile d'Onore di Palazzo Reale, lo spettacolo “629 - Uomini in gabbia” per la regia di Mario Gelardi; alle 21, nell'ambito del progetto Pompeii theatrum mundi, “La Tempesta” di Shakespeare, regia di Luca De Fusco. La serata si concluderà alle 22.30 con il cinema al Dopofestival: nel Giardino Romantico di Palazzo Reale proseguirà la rassegna Drammaturgia per il cinema, a cura di Roberto D'Avascio per Arci Movie, che presenterà il film “Il fascino discreto della borghesia” di Luis Buñuel. (Ren)