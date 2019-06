Nuoto: Barelli e Raggi lanciano ipotesi candidatura Roma per campionati europei 2022

- In occasione della presentazione del 56esimo Trofeo Settecolli a Roma, il presidente della Federazione italiana nuoto ha parlato della candidatura della Capitale per i campionati europei del 2022. "Insieme alla sindaca Raggi e al sottosegretario Giorgetti stiamo portando avanti la candidatura di Roma per i Campionati europei del 2022 - ha detto Barelli - Servirà l'aiuto di Comune, Governo e Regione per concretizzare la candidatura entro luglio". "Ovviamente per la candidatura di Roma agli Europei di nuoto del 2022 noi ci siamo", ha replicato Virginia Raggi, sindaco di Roma. E rispetto all'ipotesi che questa candidatura potesse essere occasione di riscatto dopo il no alle Olimpiadi del 2020, la prima cittadina ha spiegato: "Occasioni di riscatto per Roma ce ne sono state tantissime, come si può vedere dal sostegno allo sport a tutti i livelli nonché dalla Formula E, un evento internazionale importantissimo che riesce a coniugare sport e sostenibilità ambientale. Questo di oggi è un ulteriore tassello per lo sport, chiaramente la candidatura è ancora in gioco e siamo tutti uniti per riuscire a strapparla e ottenere la possibilità di vedere grandissimi campioni sfidarsi nelle vasche romane". (Rer)