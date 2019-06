Speciale energia: governo polacco pronto a collegare rete nazionale a sistema trasmissione gas ucraino

- La Polonia è pronta a collegare la sua rete di trasporto del gas naturale con una capacità da due miliardi di metri cubici, al sistema di trasmissione dell’Ucraina nella località di Hermanowice. Lo ha reso noto Piotr Naimski, rappresentante dell’esecutivo di Varsavia incaricato della gestione dell’infrastruttura energetica strategica. La Polonia, se fosse necessario, potrebbe avviare una condotta del gas in grado di connettere il sistema nazionale con la rete ucraina. “La sua capacità è di due miliardi di metri cubici. Non è molto, ma in caso l’Ucraina avesse bisogno di assistenza, saremmo pronti a fornirla”, ha affermato Naimski, ripreso dai media di Kiev. Il funzionario del governo ha aggiunto che Varsavia è attualmente in attesa di una risposta in merito da parte ucraina. (Res)