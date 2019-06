Speciale energia: Compagnia petrolifera di Bassora, produzione non inficiata da attacco di ieri in Iraq

- La Compagnia petrolifera di Bassora ha annunciato che la produzione dei suoi giacimenti non è stata inficiata dall’attacco che ieri mattina ha colpito un complesso petrolifero di ExxonMobil ad al Barjisiya, nel sud dell’Iraq. Lo ha reso noto la stessa azienda per voce del suo dirigente Khaled Hamza, precisando che il volume della produzione di greggio è rimasta invariata. “I dipendenti continuano a lavorare con la garanzia della loro sicurezza nei giacimenti”, ha aggiunto Hamza, confermando il ritiro di alcuni dipendenti di ExxonMobil e la loro partenza per Dubai. Nell’attacco di ieri sono rimasti feriti tre lavoratori. L’azienda statunitense ha annunciato in un comunicato che 20 persone impiegate nella struttura sono state trasferite dopo l’attacco. Fonti del ministero del Petrolio hanno riferito che l’evento non ha interrotto le attività del complesso petrolifero. Nel sito sono attive diverse compagnie straniere tra cui Royal Dutch Shell e l’italiana Eni. Al momento nessun gruppo armato ha rivendicato l’azione. (Irb)