Speciale energia: Bielorussia, ministro Finanze, bilancio non sarà influenzato da petrolio contaminato russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione relativa al petrolio contaminato proveniente dalla Russia non dovrebbe porre dei rischi al bilancio della Bielorussia. Lo ha annunciato il ministro delle Finanze bielorusso, Maksim Yermolovich, ripreso dall’agenzia di stampa “Belta”. “Per quanto concerne le entrate a bilancio, ogni cosa va come previsto, senza cambiamenti negativi. Di conseguenza, il problema emerso nell’industria del petrolio non pone rischi per il budget nazionale, con gli obiettivi annui che verranno raggiunti, e forse anche superati”, ha rilevato il ministro bielorusso. Il probelma del petrolio contaminato presente nell'Oleodotto dell'Amicizia (Druzhba), è emerso ad aprile, mentre da maggio sono riprese le forniture. (Res)