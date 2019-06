Speciale energia: Alekperov (Lukoil), valutiamo progetti Gnl in Congo e Camerun

- La russa Lukoil ha in programma una serie di progetti nel settore del gas naturale liquefatto (Gnl), in particolare in Congo e Camerun. Lo ha detto l’amministratore delegato di Lukoil, Vagit Alekperov, durante l’assemblea annuale degli azionisti. "Stiamo pianificando dei progetti nel comparto del Gnl, ma solo al di fuori della Federazione Russa", ha detto Alekperov. "La legislazione russa consente alle aziende statali di operare solo nella piattaforma continentale. Ci auguriamo che a medio termine queste restrizioni vengano eliminate, poiché l'azienda vanta delle competenze ed è già operativa nel Mare di Barents. Lo stesso vale per i progetti relativi al Gnl. La legislazione consente solo i progetti che hanno iniziato a essere realizzati prima del 2013, com’è accaduto per Novatek. Pertanto, stiamo valutando dei progetti in Congo e, molto probabilmente, in Camerun", ha affermato l’Ad di Lukoil. (Rum)