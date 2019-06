Roma: Pd, Raggi tre anni di nulla. Si dimetta, non lascerà nessuna opera a città

- "Il saldo di tre anni è assolutamente negativo. Rinnoviamo l'invito alla sindaca a dimettersi. Purtroppo non c'è da aspettarsi nessuna inversione di tendenza, e ormai è certo che la Raggi non lascerà nessuna opera compiuta. Dopo cinque anni non sarà inaugurata alcuna opera. Basterebbe solo questo per dire alla sindaca che la sua amministrazione è stata un fallimento". Così il capogruppo del Pd in Campidoglio Giulio Pelonzi aprendo la conferenza stampa organizzata questa mattina dal gruppo dem capitolino presso gli uffici di via del Tritone intitolata "Raggi tre anni di nulla al governo di Roma". "Con l'ascesa al Governo gialloverde - ha proseguito Pelonzi - ci si aspettava almeno che la sindaca battesse i pugni per l'avvio di una riforma dei poteri per la Capitale, un'iniezione di liquidità per far ripartire i lavori pubblici e l'economia. Nulla di tutto questo è stato fatto: il governo è stato sordo e la sindaca ha dimostrato di non avere la forza di farsi sentire, nonostante il sostegno delle opposizioni sulle questioni fondamentali per Roma". Il capogruppo dem ha poi citato il caso dello Stadio della Roma: "Il progetto sta naufragando. Roma non avrà il suo stadio, non è problema della Roma, ma di una città che non riesce ad essere all'altezza delle altri capitali per assenza di progetti strategici. È vergognoso che la Raggi si aggrappi a Totti come una ciambella per non affondare, sperando che il progetto muoia per consunzione della società che l'ha proposto". (segue) (xcol4)