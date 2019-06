Roma: Pd, Raggi tre anni di nulla. Si dimetta, non lascerà nessuna opera a città (2)

- La conferenza è poi proseguita con un lungo elenco delle "cose che non vanno". Dai più 'classici' problemi legati ai rifiuti, ai trasporti e alle strade, alla gestione delle municipalizzate che, come ha detto la consigliera Valeria Baglio: "Sono gli strumenti per realizzare i servizi pubblici". Alle criticità sul sociale e le attività produttivi. I consiglieri dem, ciascuno per la propria competenza, hanno tracciato un scenario di tre anni di governo pentastellato che hanno definito "disastroso". "A Roma regna sovrano il caos - ha detto Baglio - in tre anni la sindaca non ha sentito l'esigenza di un confronto con le opposizione per dire 'Su questi temi lavoriamo insieme nell' interesse di Roma'. Ad esempio sulle municipalizzate dove la gestione M5s ha causato solo disastri: Ama è destinata al fallimento, Atac è in concordato, a Roma Metropolitane 45 licenziamento su 135 dipendere o, Multiservizi siamo arrivati alla trattativa negoziata, Farmacap non sappiamo ancora chi la governa". "O sui rifiuti dove la situazione è sotto gli occhi di tutti. Senza bilanci e piani industriali Ama difficilmente potrà occuparsi degli rifiuti di Roma". Giovanni Zannola ha invece sottolineato tutte le debolezze delle politiche sociale del Campidoglio. (segue) (xcol4)