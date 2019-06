Roma: Pd, Raggi tre anni di nulla. Si dimetta, non lascerà nessuna opera a città (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono poche e carenti - ha detto - ne dico una: il piano di superamento dei campi rom. C'è un ufficio specifico, sono state investite risorse, ma a due anni non abbiamo né un report di quanto avvenuto, né si sono risolti i problemi, abbiamo solo assistito a degli sgomberi che hanno aumento gli insediamenti abusive aumentando la paura e fomentado l'odio della destra romana più becera". Zannola ha poi citato due strumenti approvati dal passato governo e, a suo dire, mal recepiti dal Campidoglio. "Il dopo di noi, un legge importantissima, nei municipi è partita la fase sperimentale, ma il Campidoglio non ha fatto ancora nessun regolamento per utilizzare i fondi e regolare il deposito". Ancora più grave per Zannola quello accaduto con il Rei. "Non sono stati spesi i soldi disponibili per l'assunzione degli assistenti sociali che avrebbero dovuto attivare le misure di sostegno alle famiglie. Una scelta ideologica in attesa del reddito di cittadinanza". Non solo critiche, i dem annunciano un programma alternativo per la città. "Abbiamo incontrato tutte le categorie per mettere in campo una strategia alternativa per la città - ha detto Pelonzi - abbiamo raccolto le loro istanze per redigere un programma per progettare la Roma del futuro". (xcol4)