Lombardia: assessore Piani, pubblicato bando per videosorveglianza a nidi

- È stato pubblicato oggi sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (Burl) il decreto della Direzione generale Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità, che traccia lo schema di bando che le Ats sottoporranno a nidi e micro nidi pubblici e privati lombardi che intendono sperimentare la videosorveglianza. Vi sono contenute anche le indicazioni necessarie a chi vuole presentare i progetti di informazione e formazione rivolti a educatori e assistenti, genitori e parenti, per far emergere e riconoscere, nelle strutture e nel contesto familiare, i segnali di disagio fisico e psichico dei minori. "L'incarico di attuare il bando - ha spiegato l'assessore alle Politiche per la famiglia, genitorialità e Pari opportunità Silvia Piani - è stato affidato alle Ats, che, entro 45 giorni, dovranno approvare e pubblicare l'avviso sul territorio di competenza. Nei successivi 45 giorni, dal ricevimento delle domande di partecipazione, dovranno: verificare i requisiti di ammissibilità, approvare gli esiti dell'istruttoria, erogare l'anticipo del contributo (pari al 60 per cento del contributo concesso) ed erogare i contributi concessi entro massimo 90 giorni dall'approvazione degli esiti". (segue) (Com)