Lombardia: assessore Piani, pubblicato bando per videosorveglianza a nidi (2)

- Possono beneficiare del bando nidi e micro nidi pubblici e privati, autorizzati al 31 dicembre 2018, in possesso del codice dell'Anagrafe regionale delle strutture socio sanitarie della famiglia (Afam). Il finanziamento complessivo è di 600.000 euro, di cui 300.000 euro sul 2019 e 300.000 euro sul 2020. "La ripartizione - ha chiarito l'assessore Piani - è quella già stabilità dalla determina del 20 maggio 2019, ovvero del 30 per cento ripartito in parti uguali tra le Ats e del 70 per cento assegnato in proporzione ai posti autorizzati nelle strutture nido e micro presenti sul territorio di competenza, sempre in base all'ultimo dato Afam disponibile". "I progetti di formazione e informazione - ha aggiunto l'assessore - dovranno essere realizzati dall'Ats di riferimento territoriale, che assume anche il ruolo di capofila, esclusivamente con un accordo di partenariato con altri soggetti istituzionali, come: enti locali, Asst, enti del terzo settore e autorità competenti (rappresentati delle forze dell'ordine e delle autorità giudiziarie)". Ogni Ats potrà presentare uno o più progetti nell'ambito della loro disponibilità di budget. (segue) (Com)