Lombardia: assessore Piani, pubblicato bando per videosorveglianza a nidi (3)

- I progetti devono essere realizzati sul territorio della Ats capofila e durare per l'intero anno scolastico, ovvero da settembre a luglio. La dotazione finanziaria per questi progetti è di 300.000 euro complessivi, di cui 150.000 euro sono già stati impegnati e liquidati nel 2018. I 150.000 euro del 2019 verranno ripartiti con il presente provvedimento, sempre secondo i criteri di ripartizione: 50 per cento in parti uguali tra le Ats e 50 per cento in proporzione ai posti autorizzati nelle strutture nido e micro nido ubicate sul territorio di rifermento dell'Ats (in base all'ultimo dato AFAM disponibile). "Tutto il nostro lavoro - ha concluso Silvia Piani - è di rendere più sicura, con l'installazione volontaria delle telecamere, la vita dei bambini, perché non sono più tollerabili episodi come l'ultimo accaduto nel Bresciano. Ma nello stesso tempo favorire la crescita degli operatori e delle famiglie, puntando sul coinvolgimento di tutti per favorire approccio multidisciplinare". (Com)