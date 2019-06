Difesa: Putin, Russia unica superpotenza impegnata a ridurre spesa militare

- La Russia è l'unica superpotenza che è impegnata nel ridurre la propria spesa militare. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso della tradizionale conferenza “Linea diretta” con la popolazione. "La Russia non figura fra i paesi leader per la spesa militare. Gli Usa spendono 750 miliardi di dollari l'anno, e anche l’Arabia Saudita ci supera, così come il Regno Unito. Siamo l’unica superpotenza che riduce la spesa militare, nessun grande paese lo fa", ha rilevato Putin. Nonostante questo, ha aggiunto il presiente russo, "garantiamo la sicurezza nucleare e siamo anche alcuni passi avanti” in tale ambito. (Rum)