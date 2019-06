Russia: Putin, critica a istituzioni governative dovrebbe essere libera

- Le persone che intendono criticare l'autorità dovrebbero essere libere di farlo, ma non è possibile ignorare coloro che insultano i simboli nazionali. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso della tradizionale conferenza “Linea diretta” con la popolazione. "Se parliamo di critica al governo, si tratta di qualcosa di legittimo, e che dovrebbe essere fatto in libertà. La gente dovrebbe avere il diritto di occuparsi dei propri problemi, incluso il funzionamento delle istituzioni governative", ha affermato Putin. La legge sull'insulto alle istituzioni statali sarebbe invece finalizzata a tutelare i simboli nazionali, "qualcosa che accade anche in molti altri paesi al mondo". (Rum)