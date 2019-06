Milano: De Chirico (Fi) su dibattito biglietti sindaco arrogante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Leggo alcune dichiarazioni del sindaco Sala molto arroganti in merito al ruolo delle opposizioni in Consiglio comunale. Se venisse un po' più spesso si renderebbe conto delle tante proposte che avanziamo per migliorare le delibere della sua maggioranza. Dagli Scali ferroviari al PGT, dai bilanci al PUMS, per arrivare alla condivisione di richieste di candidatura per EMA come per le Olimpiadi invernali del 2026. Capisco che il buon Beppe abbia ancora a cuore le sorti del centrodestra, per cui fece il City Manager, e per cui anch'io auspico un tavolo di coalizione per iniziare a lavorare al 2021, ma lo invito a preoccuparsi del suo lavoro. Per il resto, ci vedremo oggi in consiglio". Lo afferma, in una nota, Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia. (Com)