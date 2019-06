Governo: Costa, grande soddisfazione per approvazione "Cantiere Ambiente" (3)

- Altra novità prevista dal "Cantiere Ambiente" è che il ministero potrà anticipare il 30 per cento dei fondi alle regioni per gli interventi programmati, con risorse anche per la progettazione, fino a 135 milioni di euro. Inoltre nasce una specifica segreteria tecnica per seguire la realizzazione delle opere e viene istituita una nuova figura professionale: il 'green manager', dirigente o funzionario che dovrà assicurare l'attuazione delle politiche ambientali con riferimento a piani di mobilità sostenibili, efficientamento energetico nelle pubbliche amministrazioni, riduzione degli imballaggi, raccolta differenziata dei rifiuti. (Com)