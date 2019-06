Ue: Capone (Ugl), bene lettera Conte a Bruxelles, non è il momento dell'austerity

- "Condivido pienamente la lettera che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha inviato ieri alla Commissione europea, in cui sottolinea, tra l'altro, che l'equilibrio dei conti pubblici non può costituire l'unico parametro di riferimento di qualsiasi misura di politica economica e sociale". Lo ha dichiarato oggi in una nota il segretario generale dell'Ugl, Paolo Capone, secondo il quale "nell'attuale situazione economica è necessario superare la fase di austerità dei conti pubblici e spingere, contemporaneamente, per la crescita. E' l'unico modo per garantire e rafforzare la coesione economica e sociale dell'Unione Europea", ha concluso Capone. (Com)