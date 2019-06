Giornata rifugiato: Visini (Pd), integrazione accoglienza per preservare dignità umana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rita Visini, della segreteria nazionale del Partito democratico, responsabile Terzo settore, in una nota afferma: "In occasione, della Giornata mondiale del Rifugiato 2019, vogliamo ribadire con forza che ogni essere umano, costretto a migrare dalla propria terra di origine, riguarda ciascuno di noi, ed in particolare la politica, nazionale e internazionale, che è chiamata a rendere servizi di accoglienza e integrazione per far si che non venga mai meno la dignità umana di nessuno e che nessuno venga mai lasciato solo nella propria tragedia". (segue) (Com)