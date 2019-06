Giornata rifugiato: Visini (Pd), integrazione accoglienza per preservare dignità umana (2)

- Per l'esponente Pd, "purtroppo la politica nazionale migratoria dell'attuale governo italiano si fonda su una mera propaganda che fa dei migranti il male supremo del nostro paese, anche se poi i numeri reali di sempre smentiscono ampiamente quanto si va dicendo e nel frattempo assistiamo attoniti e impotenti alle migliaia di morti in mare: bambini donne e uomini. Purtroppo - prosegue Visini - il secreto Sicurezza di Salvini mostra in tutta la sua negatività inadempienza e inadeguatezza, l'incapacità di rispondere organicamente ad un sistema di accoglienza totalmente stravolto, dal cui vocabolario è scomparso completamente il termine 'integrazione'". (segue) (Com)