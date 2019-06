Giornata rifugiato: Visini (Pd), integrazione accoglienza per preservare dignità umana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Visini quindi aggiunge: "Il decreto ha anche causato la perdita di lavoro di centinaia e centinaia di professionisti dedicati all'accoglienza e all'integrazione dei rifugiati, ma che ha aiutato anche a costruire una identità lavorativa di molti che comunque sono tornati nelle loro terre di origine con idee nuove per contribuire ad uno sviluppo economico, il sistema di accoglienza non risulta più essere di qualità. Torniamo a chiedere con forza di rilanciare quanto meno tutto il sistema Sprar: accogliere e integrare minori, donne vittime di tratta e titolari di protezione internazionale. Non smettiamo mai di dimenticare - conclude - che ciascuno di noi giustifica la propria esistenza nella relazione con l'altro, fondamento di umanità". (Com)