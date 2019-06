Russia: Putin, improbabile che partner occidentali cambino atteggiamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'atteggiamento dell’Occidente nei confronti della Russia difficilmente cambierà in modo radicale in futuro. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso della tradizionale conferenza “Linea diretta” con la popolazione. "Se ci arrendiamo completamente e abbandoniamo i nostri interessi fondamentali nazionali, ci saranno dei cambiamenti? Forse ci sarebbero alcuni segnali esterni, ma nulla cambierebbe drasticamente", ha dichiarato Putin. Il presidente ha citato l'esempio di opposizione degli Stati Uniti alla Cina, che "non ha alcun rapporto con la Crimea e il Donbass (l’area orientale dell’Ucraina)", le due questioni alla base della pressione sanzionatoria internazionale antirussa iniziata nel 2014. Il presidente russo, commentando le richieste di "fare pace" con l'Occidente allo scopo di revocare le sanzioni, ha osservato che la Russia "non ha litigato" con nessuno. "Prima di tutto, cosa significa fare la pace? Non abbiamo litigato con nessuno e non intendiamo farlo", ha dichiarato il presidente.(Rum)