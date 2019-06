Israele: Liberman auspica coalizione Likud-Kahol Lavan dopo elezioni 17 settembre

- Il leader del partito israeliano Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman, spingerà per creare una coalizione tra il Likud e l’alleanza Kahol Lavan (Blue and White) dopo le elezioni del prossimo 17 settembre. Lo ha detto oggi l’ex ministro della Difesa in un’intervista all’emittente radiofonica dell’esercito, ribadendo che non farà parte di un governo religioso o esclusivamente di sinistra. L’obiettivo di Liberman è creare un “governo stabile e ampio in grado di funzionare per quattro anni”. Il leader di Yisrael Beytenu è intervenuto anche sulla mancata formazione dell’esecutivo dopo le elezioni dello scorso 9 aprile, a causa delle divergenze tra Liberman e i partiti ultraortodossi con cui il capo del Likud, il premier Benjamin Netanyahu, avrebbe voluto creare la maggioranza di governo. Yisrael Beytenu e i partiti ultraortodossi non concordano sul progetto di legge per obbligare gli studenti della Torah, gli haredi, a svolgere il servizio di leva. “E’ chiaro che sia Gantz (uno dei leader di Kahol Lavan) che Netanyahu preferiscono un governo con gli ultraortodossi – ha detto -. Tutto quello che ho visto nel corso dell’ultimo mese, l’adulazione degli ultraortodossi da parte di Gantz, indica la direzione auspicata”. Secondo l’ex ministro, “un governo di questo tipo non è adatto ai bisogni di Israele in questo momento”. (Res)