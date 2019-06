Istat: Fontana, natalità priorità paese, lavoriamo ad assegno unico

- Il ministro per la Famiglia, Lorenzo Fontana, in una nota ringrazia "il presidente Istat Blangiardo per aver rimarcato l'importanza fondamentale della demografia anche ai fini della crescita economica. I dati diffusi oggi - evidenzia - confermano come al primo posto dell'agenda politica debba esserci il sostegno, consistente e strutturale, alla natalità sia attraverso politiche fiscali mirate, sia con l'assegno unico, progetto a cui stiamo lavorando e che, sicuri del supporto di tutto il governo, contiamo di attuare già dal prossimo anno". (Com)