Milano: "in campo con il cuore" dona un nuovo defibrillatore, il parco sempione raddoppia la cardio protezione

- Parco Sempione raddoppia la cardio protezione: un nuovo defibrillatore donato dall'Associazione "In campo con il cuore" porta a due le macchine salvavita a disposizione dei frequentatori del primo parco cittadino. La donazione è avvenuta oggi alla presenza del presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolé e dell'assessore al Verde Pierfrancesco Maran. Il nuovo defibrillatore arriva a pochi giorni dalla posa di due cardio stimolatori al Castello Sforzesco per la sicurezza dei tanti frequentatori del museo. I totem porta defibrillatore by Iredeem di ultima generazione, monitorati e telecontrollati, si trovano nell'area centrale del parco e nelle vicinanze dell'Arco della Pace. Nella parte sottostante del totem la grafica ripercorre le fasi di manovra del soccorso cardiopolmonare in italiano e inglese redatte con la collaborazione di AREU 118 Lombardia. Ad oggi sono stati donati alla città e e posati in scuole e musei oltre trenta defibrillatori. (segue) (Com)