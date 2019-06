Milano: "in campo con il cuore" dona un nuovo defibrillatore, il parco sempione raddoppia la cardio protezione (2)

- "Crediamo nell'importanza di incrementare la dotazione di questi strumenti negli uffici pubblici e nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini – hanno detto il presidente Bertolé e l'assessore Maran -. La cultura del primo soccorso va promossa e diffusa perché può fare la differenza". "Siamo orgogliosi di contribuire a rendere Milano sempre più cardio protetta ed in particolare i grandi luoghi di frequentazione come il Parco Sempione – ha aggiunto il Presidente dell'Associazione In campo con il Cuore Gianfranco Fasan -. Proprio grazie al nostro primo defibrillatore telecontrollato donato al Parco è stato possibile nel 2018 di salvare la vita di un ragazzo che andò qui in arresto cardiaco." (Com)