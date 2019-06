Rai: Anzaldi (Pd), Salvini non abbia lingua biforcuta su strapotere agenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Partito democratico e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, scrive su Facebook: "Sulla Rai Salvini è il principe della lottizzazione, tra biografi, padri di dipendenti e suoi sostenitori piazzati in tutti i palinsesti Rai, a partire da Rai1 e i tg. Se davvero vuole combattere gli sprechi - aggiunge - dimostri di non parlare con lingua biforcuta, come direbbe Tex. Non servono altre risoluzioni, non servono nuove leggi: la Rai è già tenuta a bloccare lo strapotere degli agenti e i conflitti di interessi dei conduttori, lo prevede la risoluzione approvata all'unanimità (quindi anche col voto della Lega e con presidente della commissione addirittura l'attuale presidente della Camera Fico) in Vigilanza due anni fa e mai applicata dalla Rai. Salvini - conclude Anzaldi - chieda ai dirigenti che ha nominato lui di applicarla subito, altrimenti le sue sono solo chiacchiere". (Rin)