Grecia: sondaggio elezioni, Nuova democrazia ancora in netto vantaggio su Syriza

- L’attuale principale partito di opposizione in Grecia, Nuova democrazia (Nd), mantiene un vantaggio dell'11 per cento rispetto al partito di governo della Coalizione della sinistra radicale (Syriza), secondo un sondaggio ripreso oggi dal quotidiano di Atene “Kathimerini”. Secondo il rilevamento, il 34,5 per cento degli intervistati ha detto di volere votare il prossimo 7 luglio per i conservatori di Kyriakos Mitsotakis mentre il 23,3 per cento per Syriza, il 5,1 per cento per il Movimento per il cambiamento (Kinal), il 3,8 per cento per il Partito comunista (Kke), il 3,2 per cento per la forza filo-russa Soluzione greca (Elliniki Lysi) e il 3 per cento per MeRA25 dell'ex ministro delle Finanze Yanis Varoufakis. Alba dorata si fermerebbe, secondo il sondaggio, all'1,8 per cento. Inoltre, il 39,8 percento degli intervistati ha dichiarato di aspettarsi che Nd vinca le elezioni contro il 27 percento a favore di Syriza. Rispetto alla domanda su chi è più adatto a diventare il prossimo primo ministro, il 36 per cento degli intervistati ha detto il leader di Nd Kyriakos Mitsotakis, contro il 24,7 per cento che ha scelto l’attuale primo ministro Alexis Tsipras. (segue) (Gra)