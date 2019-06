Grecia: sondaggio elezioni, Nuova democrazia ancora in netto vantaggio su Syriza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini greci sono chiamati ad una scelta decisiva il 7 luglio: rimanere nel "pantano dei ritardi e della stagnazione" o scegliere un "nuovo percorso di prosperità". Questo lo scenario prospettato, in vista del voto anticipato di inizio luglio in Grecia, annunciato nei giorni scorsi dal leader del principale partito dell'opposizione Kyriakos Mitsotakis di Nuova democrazia (Nd), in un discorso oggi davanti ai rappresentanti della Federazione delle imprese elleniche. "Il paese - secondo Mitsotakis - non ha spazio per esperimenti, instabilità o avventure. L'8 luglio la Grecia ha bisogno di un governo forte con un mandato chiaro, che possa prendere decisioni rapidamente e, naturalmente che possa essere giudicato dai cittadini". Il leader di Nd è tornato sul risultato delle recenti elezioni europee, evidenziando che i cittadini greci "hanno condannato la propaganda della paura" portata avanti dal partito governativo Syriza. Il leader dell'opposizione di centro-destra ha ribadito alcuni punti cardine del suo programma elettorale, insistendo in particolare sulla riduzione della tassazione alle imprese. (segue) (Gra)