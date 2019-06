Infrastrutture: Sierra Leone, indetta gara d'appalto per costruzione ponte di collegamento ad aeroporto

- Il presidente della Sierra Leone Julio Maada Bio ha indetto una gara d'appalto per la costruzione di un ponte lungo 7 chilometri che colleghi la capitale Freetown all'aeroporto internazionale, situato nella città costiera di Lungi ed attualmente raggiungibile solo via mare o in elicottero. "Seguirò da vicino l'intero processo e garantirò che ogni offerta sia conforme e nel miglior interesse a lungo termine della Sierra Leone", ha detto Maada Bio in un discorso pronunciato nel palazzo della presidenza e citato dai media locali. Secondo i tecnici, il progetto potrebbe avere un costo compreso fra gli 1,3 e i 2 miliardi di dollari, e richiedere fra i quattro ed i cinque anni di lavori. Il presidente aveva proposto per la prima volta il progetto del ponte alla società cinese con partecipazione statale Power China International durante una visita a Pechino lo scorso settembre. Un mese dopo, il capo dello Stato ha annunciato la riapertura di un progetto del suo predecessore Ernest Bai Koroma per costruire un nuovo aeroporto da 400 milioni di dollari più vicino alla capitale, da realizzare con manodopera e prestiti cinesi. (Res)