Kirghizistan: parlamento vota a favore revoca immunità per ex presidente Atambayev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento del Kirghizistan ha votato a favore della revoca dell'immunità nei confronti dell'ex presidente del paese, Almazbek Atambayev. Lo riferiscono i media locali, sottolineando come 95 deputati sui 100 presenti in parlamento abbiano espresso parere positivo. I voti contrari sono stati cinque. Il 13 giugno è stata costituita una commissione speciale per prendere una decisione su Atambayev, comprendente deputati da tutti e sei i gruppi parlamentari. le accuse nei confronti dell'ex presidente riguardano in particolare casi di corruzione. (Res)