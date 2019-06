Milano: furto in gioielliera in centro, rubata merce per 30 mila euro

Milano, 20 giu 13:09 - (Agenzia Nova) - Furto da 30 mila euro in una gioielleria di via Solferino, in centro a Milano. Nella notte, intorno alle 2.30, dei ladri si sono introdotti nel negozio, infrangendo la vetrina, e hanno portato via gioielli e preziosi per decina migliaia di euro. Ad allertare il 112 è stata la titolare della gioielleria, una donna di 40 anni, che aveva sentito dal suo appartamento, provenire dei rumori dall'esercizio che si trova nello stesso palazzo. Quando è scesa, però, i ladri erano già fuggiti con la refurtiva. Indaga la polizia.

