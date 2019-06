Finestra sul mondo: America del Nord, Messico primo paese a ratificare nuovo trattato commerciale

- Il Senato del Messico ha approvato ieri l'Usmca (United States-Mexico-Canada Agreement), il trattato commerciale dell'America del Nord destinato a sostituire il "vecchio" Nafta, diventando così il primo paese a ratificare il nuovo trattato commerciale. "Passato l'Usmca! Il Messico sarà il primo, con un chiaro segnale che la nostra economia è aperta", ha scritto su Twitter Jesus Seade, sottosegretario messicano per gli Affari esteri. Siamo fiduciosi che i nostri partner faranno presto lo stesso", ha aggiunto Seade. Il passaggio arriva meno di tre settimane dopo che l'amministrazione del presidente messicano Lopez Obrador ha presentato l'Usmca ai legislatori per approvare l'accordo. Il Messico invia circa l'80 per cento delle sue esportazioni negli Stati Uniti, e i processi produttivi tra i due paesi sono profondamente integrati. Il Senato del Messico ha approvato il nuovo trattato con un voto di 114 a 4. Tre legislatori si sono astenuti. Archiviate temporaneamente le ultime tensioni commerciali all'interno della regione, soprattutto tra Usa e Messico per la questione dell'immigrazione, i paesi aderenti puntano a ottenere la ratifica in tempo utile per rendere il trattato operativo da gennaio 2020. Ma sul futuro del trattato, che nasce in sostituzione del "vecchio" Nafta gravano le incognite del dibattito in Canada e, soprattutto, negli Stati Uniti. Il presidente della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, non ha ancora fissato una data per il voto di ratifica. I Democratici, che hanno la maggioranza in aula, dicono di volere meccanismi di applicazione più severi per le norme sul lavoro e sull'ambiente. In Canada, nel frattempo, il primo ministro Justin Trudeau, vuole che l'accordo venga ratificato dal parlamento prima delle elezioni fissate per il prossimo autunno, ma i tempi sono stretti. Il premier liberale incontrerà il presidente Usa Donald Trump alla Casa Bianca oggi, 20 giugno, proprio per discutere del patto commerciale. (Sit)