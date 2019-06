Istat: Fico, impatto negativo protezionismo su nostra economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, intervenendo alla presentazione del Rapporto annuale Istat 2018 a Montecitorio, ha sottolineato: "Se volgiamo lo sguardo verso la nostra economia vediamo con chiarezza l’impatto negativo del protezionismo portato avanti da alcuni grandi Paesi, anche al fine di salvaguardare produzioni energivore e l’utilizzo di fonti non rinnovabili, in una logica di difesa di un modello economico lineare non più compatibile con l’Agenda 2030". (Rin)