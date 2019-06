Tribunale brevetti: Fontana, non credo ci siano altre città d’Italia candidate

- Non dovrebbero esserci altre città italiane oltre a Milano candidate ad ospitare il tribunale europeo dei brevetti. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, parlando con i giornalisti a margine degli ‘Innovation Days’ organizzati dal Sole 24 ore nel capoluogo lombardo. “Non credo che ci siano altre città d’Italia. Credo che quel documento approvato fosse figlio di una scarsa conoscenza di come si dovesse fare la candidatura. Noi venerdì prossimo faremo l’incontro con il presidente della Corte d’Appello di Milano, il sindaco Giuseppe Sala e il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi per portare avanti questo discorso”. “Il governo è disposto a sostenere la candidatura di Milano - ha concluso Fontana - Speriamo che anche questa possa essere una sfida positiva”.(Rem)