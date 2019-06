Usa-Serbia: Trump annuncia nomina Anthony Godfrey come nuovo ambasciatore a Belgrado

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che intende nominare Anthony Godfrey prossimo ambasciatore a Belgrado. Secondo quanto riporta "Voice of America", Godfrey è attualmente capo della missione diplomatica statunitense a Mosca. In precedenza Godfrey è stato direttore dell'Ufficio per l'Iraq presso il Dipartimento di Stato Usa. Dal 2012 al 2013 Godfrey è stato consigliere presso l'ambasciata Usa a Baghdad. Nel corso della sua carriera diplomatica Godfrey è stato infine presso le ambasciate di Armenia, Croazia, Irlanda e Bielorussia. (Was)