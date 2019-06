Salute: Conte al policlinico Gemelli per inaugurazione biobanca Sla. 380mila campioni a disposizione della ricerca (2)

- "Nel nostro ospedale - ha detto Raimondi - ricerca scientifica e cura si legano inscindibilmente con alta specializzazione e tecnologie innovative a disposizione di tutti i malati. La Biobanca è un nuovo importante tassello di questo mosaico di struttura d'avanguardia, la cui realizzazione è un esempio di fruttuosa sinergia tra industria, strutture ospedaliere e associazionismo per il raggiungimento di risultati nella ricerca di cure contro la Sla. Siamo onorati che il presidente del Consiglio abbia voluto, con la sua partecipazione a questa giornata inaugurale, esprimerci sostegno e incoraggiamento". Proprio domani in tutto il mondo si celebrerà la giornata mondiale sulla Sla. Prima dell'inaugurazione il presidente Conte ha incontrato i pazienti con Sla ospitati dal Nemo, Neuro Muscular Omnicentre, il centro clinico che da oltre 10 anni è dedicato esclusivamente alla presa in carico specialistica delle persone con malattie neuromuscolari. "Nella giornata in cui si celebra in tutto il mondo la speranza di cura sulla Sla - ha detto Alberto Fontana, presidente del Nemo - siamo felici di aver accolto al centro clinico Nemo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e di aver fatto conoscere il nostro modello di presa in carico delle persone con malattie neuromuscolari. Nemo pone al centro ogni giorno il bisogno della persona, mantenendo sempre lo sguardo rivolto al futuro. E oggi, con la nascita della prima biobanca nazionale per la ricerca sulla Sla, non possiamo che festeggiare un importante passo avanti nella ricerca. Una ricerca che parte dal contributo e dal valore di ogni persona che vive la malattia". Il centro ha colpito molto il presidente Conte che nel suo intervento ha sottolineato: "Nel vostro centro il paziente è al centro, non abbandonato a sé stesso. Per queste malattie c'è bisogno di intelligenza, ingegno,competenza professionale, ma anche sensibilità d'animo e generosità umana. Il senso di questo centro è proprio questo. Persone che con amore si dedicano al paziente. Dietro questo progetto come quello della biobanca ci sono delle grandi intuizioni". (segue) (Rin)