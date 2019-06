Salute: Conte al policlinico Gemelli per inaugurazione biobanca Sla. 380mila campioni a disposizione della ricerca (3)

- La biobanca nazionale Sla e sarà gestita da XBiogem, (Biorep Gemelli Biobank), società nata dalla collaborazione tra policlinico Gemelli e BioRep, il centro di Risorse biologiche del gruppo Sapio. I campioni conservati all'interno potranno essere condivisi e inviati ai ricercatori che ne fanno richiesta. Sarà stilato un catalogo con i campioni stoccati, consultabile dagli scienziati italiani e stranieri e potrà essere gestito anche l'invio dei tessuti ai centri di ricerca, sempre nel rispetto dei criteri di corretta conservazione dei campioni. La disponibilità di campioni biologici di persone affette da Sla, raccolti secondo standard internazionali e nel rispetto delle norme sulla privacy (i campioni sono catalogati in modo anonimo) è fondamentale per condurre ricerche scientifiche su questa patologia, per verificare in vitro sia la reazione a test con nuove molecole, sia la possibilità di identificare marker della patologia. Ad oggi, infatti, nonostante gli enormi passi avanti fatti dalla ricerca negli ultimi venti anni, le cause della Sla sono sconosciute e non sono ancora state trovate cure risolutive. La Sla è una malattia neurodegenerativa che porta alla progressiva perdita di forza muscolare e in alcune forme può portare alla morte nel giro di un anno dalla diagnosi. La creazione e l'avvio delle attività della Biobanca Nazionale Sla sono stati possibili grazie ad una donazione di 300.00 euro di Selex Gruppo Commerciale, terza realtà italiana della distribuzione moderna. (segue) (Rin)