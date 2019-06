Salute: Conte al policlinico Gemelli per inaugurazione biobanca Sla. 380mila campioni a disposizione della ricerca (4)

- Questa cifra è stata raccolta anche grazie alla campagna nazionale "Un gesto con il cuore per sostenere la ricerca contro la Sla" portata avanti in 700 punti vendita nel mese di maggio 2019 che ha portato il Gruppo a donare l'1 per cento del venduto dei propri prodotti a marchio ad Aisla. "Selex ha pianificato un percorso di sviluppo sostenibile che ha come comune denominatore la responsabilità sociale d'impresa ed è costellato da iniziative di solidarietà in sinergia con i territori che abbiamo il privilegio di servire", ha dichiarato durante la tavola rotonda Maniele Tasca, direttore generale di Selex. "Cerchiamo di individuare ed elaborare progetti che hanno l'obiettivo di creare valore condiviso, che si tratti della sensibilizzazione verso gli sprechi alimentari, di sostegno alla ricerca o di salvaguardia dell'ambiente che ospita la nostra attività. Per questo abbiamo contattato Aisla, per dare un aiuto concreto condividendo l'impegno con i nostri clienti, e da qui è nata la campagna nazionale a favore della ricerca. Il resto è un gesto che ci è parso naturale fare". (Rin)