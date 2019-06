Istat: Rapporto Italia, in 2018 crescita Pil rallentata rispetto a 2017

- Nel 2018 si è assistito a una crescita del Pil rallentata (+0,9 per cento) rispetto all'anno precedente (+1,7 per cento). Lo rileva l'Istat nel suo "Rapporto annuale 2019 - La situazione del Paese". Secondo l'Istituto di statistica, a pesare è stato il contributo negativo della domanda estera netta e una significativa decelerazione dei consumi. Gli investimenti lordi hanno rappresentato, invece, la componente più dinamica della domanda, con un aumento del 3,4 per cento e un contributo alla crescita pari a 0,6 punti percentuali. Nel 2018, la domanda estera netta ha fornito un contributo marginalmente negativo (per un decimo di punto) alla crescita del prodotto interno lordo, come sintesi di un rallentamento della dinamica delle esportazioni di beni e servizi in volume superiore a quello registrato dalle importazioni. (Rin)