Istat: Fico, condivisibile scelta Draghi per nuove misure stimolo monetario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, intervenendo alla presentazione del Rapporto annuale Istat 2018 a Montecitorio, ha definto "preziosa e condivisibile la scelta della Bce, preannunciata dal presidente Draghi, di adottare nuove misure di stimolo monetario a fronte della debolezza persistente dell’economia europea". Per poi rimarcare: "L’economia europea non può dipendere soltanto dalle esportazioni; c’è la necessità di promuovere la domanda, a livello europeo e nazionale, ed in particolare gli investimenti ad alto valore aggiunto, orientati ad una transizione verso un modello di sviluppo sostenibile". (Rin)