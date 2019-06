Italia-Africa: Farnesina, inaugurata Conferenza rettori università africane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Elisabetta Belloni, ha inaugurato oggi alla Farnesina la Conferenza dei rettori delle università africane con un indirizzo di saluto rivolto ai leader di istituzioni di istruzione superiore e di ricerca di 19 paesi dell’Africa prima della loro partenza per Teramo per partecipare al secondo Forum internazionale del Gran Sasso. Lo riferisce la Farnesina in una nota. La Conferenza, organizzata dal Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali (Iccrom) con il patrocinio del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (Maeci) all’interno del Forum del Gran Sasso, è strutturata in diverse sessioni tematiche incentrate sul tema della "Protezione del patrimonio culturale e naturale e delle risorse attraverso la prevenzione: professioni correnti e nuove" e rappresenterà per gli accademici africani un momento importante per poter scambiare esperienze e riflettere sulle politiche messe in atto. La Cooperazione italiana da sempre sostiene istituzioni ed enti dei paesi beneficiari nella programmazione e attuazione di adeguate politiche di formazione, avvalendosi di partenariati e collaborazioni con le più importanti università italiane. Le conclusioni del Forum internazionale del Gran Sasso, previste sabato 22, saranno affidate al direttore generale della Cooperazione allo sviluppo del Maeci, Giorgio Marrapodi. (Com)